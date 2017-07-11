Нетрезвый житель Алапаевска «заминировал» здание суда
11 июля 2017, 06:30Общество
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В Алапаевске местный житель решил «заминировать» здание городского суда. Теперь за содеянное ему предстоит ответить перед законом.
Сюжеты: Алапаевск
Сообщение в полицию об акте терроризма поступило в ночь на 10 июля. На место выехали спецслужбы, которые обследовали помещения и территорию суда. Никаких опасных предметов обнаружено не было, передает Накануне.
Звонивший был установлен. Им оказался 27-летний житель Алапаевска. Он признался в содеянном и сказал, что сделал это ради шутки будучи в нетрезвом состоянии.
Против шутника было возбуждено уголовное производство по факту заведомого ложного сообщения об акте терроризма. Ему грозит три года тюрьмы.
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