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Нетрезвый житель Алапаевска «заминировал» здание суда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нетрезвый житель Алапаевска «заминировал» здание суда

11 июля 2017, 06:30Общество
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