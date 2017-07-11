Семья из Ирбита не хочет покидать разрушающийся дом
11 июля 2017, 08:30Общество
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В Ирбите семья не хочет покидать аварийный дом, поскольку горожане считают, что жилье, куда их переселяет администрация, ничуть не лучше прежнего.
Часть стены дома рухнула в прошлом году. А 7 июля произошло очередное обрушение. Мэрия выдала жильцам предписание о выселении и приготовилась отключать электричество.
Самый старший член семьи, мама обратившейся к Znak.com женщины Ольги, не собирается съезжать, пока семье не дадут нормальную замену. Другие домочадцы её поддерживают. Для этого они написали заявления в мэрию и прокуратуру. Пока никаких результатов обращения нет.
Интересно, что жильцам было предложено переселиться в дом, который на 50 лет младше их предыдущего жилья. Им сказали переезжать и добиваться признания дома аварийным уже на новом месте. Другие жители дома уже переехали в предоставленное им жилье.
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