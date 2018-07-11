Памятник труженикам тыла может появиться в п. Северный Нижнего Тагила

Идею создания гранитного памятника разработала председатель совета ветеранов «Планты» Нина Калмыкова, в создании образа ей помогли учащиеся МБОУ СОШ № 13.

Проект был презентован руководителям предприятий и депутатам городской Думы.

Депутата Нижнетагильской городской Думы Владимира Антонова поразил элемент монумента «отпечаток руки труженика тыла». По мнению чиновника, его ценность заключается в том, что дети этого рабочего смогут прийти к памятнику и приложить свою руку к отпечатку, тем самым прикоснувшись к подвигу целого поколения.

Предварительный план установки нового монумента обсудили на совещании у замглавы по социальной политике Валерия Сурова.

Одной из главных проблем является поиск куска гранита подходящего размера для монумента и его транспортировка в Нижний Тагил. Согласно расчетам, стоимость памятника составит от 3 до 5 млн рублей.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»