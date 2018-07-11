Памятник труженикам тыла может появиться в п. Северный Нижнего Тагила

Гранитный монумент, посвященный подвигу заводских тружеников, планируется презентовать к очередной годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне.
Идею создания гранитного памятника разработала председатель совета ветеранов «Планты» Нина Калмыкова, в создании образа ей помогли учащиеся МБОУ СОШ № 13.
Проект был презентован руководителям предприятий и депутатам городской Думы.
Депутата Нижнетагильской городской Думы Владимира Антонова поразил элемент монумента «отпечаток руки труженика тыла». По мнению чиновника, его ценность заключается в том, что дети этого рабочего смогут прийти к памятнику и приложить свою руку к отпечатку, тем самым прикоснувшись к подвигу целого поколения.
Предварительный план установки нового монумента обсудили на совещании у замглавы по социальной политике Валерия Сурова.
Одной из главных проблем является поиск куска гранита подходящего размера для монумента и его транспортировка в Нижний Тагил. Согласно расчетам, стоимость памятника составит от 3 до 5 млн рублей.
Крупные предприятия города уже выразили готовность поддержать строительство памятника. По задумке, новый монумент должен стать подарком к очередной годовщине со дня победы в ВОВ.