Квартира жителя Ивделя арестована за долг по налогам в 60 тыс. руб.

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Житель Ивдельского района несколько месяцев уклонялся от уплаты налогов, в результате чего на его квартиру был наложен арест судебными приставами.
Источник: «Комсомольская правда»
Судебные приставы Ивдельского района наложили арест на квартиру жителя Ивделя, когда его долг по налогам достиг 60 тыс. рублей.
Представители ФССП наложили запрет на регистрационные действия в квартире должника. Мужчина, испугавшись, что не сможет продать жилье или прописать там родственников, стал выплачивать задолженность.
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