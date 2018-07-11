Квартира жителя Ивделя арестована за долг по налогам в 60 тыс. руб.

Судебные приставы Ивдельского района наложили арест на квартиру жителя Ивделя, когда его долг по налогам достиг 60 тыс. рублей.

Представители ФССП наложили запрет на регистрационные действия в квартире должника. Мужчина, испугавшись, что не сможет продать жилье или прописать там родственников, стал выплачивать задолженность.