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Квартира жителя Ивделя арестована за долг по налогам в 60 тыс. руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Квартира жителя Ивделя арестована за долг по налогам в 60 тыс. руб.

11 июля, 16:25Общество
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