ОАО «РЖД» оштрафовано на 135 тыс. рублей за нарушение прав рабочих в Серове

Транспортная прокуратура Серова установила, что ОАО «РЖД» на протяжении длительного времени не обеспечивала сотрудников, занятых на работе с вредными и опасными условиями, средствами индивидуальной защиты. В частности, монтёры пути не были обеспечены защитной обувью.