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ОАО «РЖД» оштрафовано на 135 тыс. рублей за нарушение прав рабочих в Серове
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Remont zheleznodorozhnykh putey

ОАО «РЖД» оштрафовано на 135 тыс. рублей за нарушение прав рабочих в Серове

11 июля, 06:30Общество
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