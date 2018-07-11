ОАО «РЖД» оштрафовано на 135 тыс. рублей за нарушение прав рабочих в Серове

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Нарушения со стороны ОАО «РЖД» в Серове были выявлены транспортной прокуратурой в результате надзорных мероприятий. Организация была оштрафована на 135 тыс. рублей.
Транспортная прокуратура Серова установила, что ОАО «РЖД» на протяжении длительного времени не обеспечивала сотрудников, занятых на работе с вредными и опасными условиями, средствами индивидуальной защиты. В частности, монтёры пути не были обеспечены защитной обувью.
Как сообщает «Правда УРФО», по результатам проверки против организации возбудили административное дело. Государственная трудовая инспекция Свердловской области, рассмотрев его материалы, оштрафовала ОАО «РЖД» на 135 тыс. рублей. Также руководству были вынесены представления об устранении выявленных нарушений.
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