Останки погибшего в ВОВ бойца торжественно погребены в Нижнем Тагиле

10 июля на кладбище «Рогожино» торжественно погребли останки участника Великой Отечественной войны. Шляпников Николай Гордеевич родом из Нижнего Тагила, в 1941 году он был призван в ряды Красной армии и погиб в августе 1942 года на подступах к реке Лодва. Останки нижнетагильского бойца были обнаружены членами поисковых отрядов и спустя 76 лет возвращены домой.