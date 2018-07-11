Останки погибшего в ВОВ бойца торжественно погребены в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Захоронение останков бойца Николая Шляпникова состоялось на мемориальном комплексе кладбища «Рогожино» в Нижнем Тагиле. Тагильчанин вернулся на родную землю спустя 76 лет после гибели.
Сюжеты: Нижний Тагил
10 июля на кладбище «Рогожино» торжественно погребли останки участника Великой Отечественной войны. Шляпников Николай Гордеевич родом из Нижнего Тагила, в 1941 году он был призван в ряды Красной армии и погиб в августе 1942 года на подступах к реке Лодва. Останки нижнетагильского бойца были обнаружены членами поисковых отрядов и спустя 76 лет возвращены домой.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, опознать бойца помог нагрудный медальон. Вещи красноармейца были переданы на хранение внучатой племяннице Николая Гордеевича, которая проживает в Нижнем Тагиле.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей