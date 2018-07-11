Тагильские спасатели провели мастер-класс для 150 детей из лагеря ГДДЮТ

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9 июля нижнетагильские спасатели провели мастер-класс для 150 ребят из лагеря дневного пребывания МБУ ДО городской Дворец детского и юношеского творчества.
Сюжеты: Нижний Тагил
На мероприятии спасатели показали детям оснащение спецавтомобиля, на котором выезжают на вызов, когда людям требуется помощь в чрезвычайных ситуациях.
Также ребята смогли потрогать и примерить на себя каски, дыхательные маски, попробовать в действии гидравлическое оборудование, с помощью которого спасатели разрезают автомобили, чтобы освободить попавших в ДТП людей.
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После мероприятия дети сфотографировались на память со спасателями, которые пожелали детям хорошего и безопасного лета.
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