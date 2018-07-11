Тагильские спасатели провели мастер-класс для 150 детей из лагеря ГДДЮТ

На мероприятии спасатели показали детям оснащение спецавтомобиля, на котором выезжают на вызов, когда людям требуется помощь в чрезвычайных ситуациях.

Также ребята смогли потрогать и примерить на себя каски, дыхательные маски, попробовать в действии гидравлическое оборудование, с помощью которого спасатели разрезают автомобили, чтобы освободить попавших в ДТП людей.