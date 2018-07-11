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Тагильские спасатели провели мастер-класс для 150 детей из лагеря ГДДЮТ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские спасатели провели мастер-класс для 150 детей из лагеря ГДДЮТ

11 июля, 19:05Общество
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