Жители Уральца отметили День поселка с хороводом, файер-шоу и фан-зоной

Праздник в Уральце начался с большого хоровода, который символизирует дружбу жителей поселка. После этого гостей праздника поздравили глава администрации поселка Уралец Дмитрий Кравченко и начальник территориального управления Администрации города Лидия Панникова.

Так как День поселка в этом году совпал с Всероссийским днем семьи, любви и верности, на празднике чествовали семейные пары. Две семьи в этом году отметили золотую свадьбу, еще три — серебряную. Поздравили также и молодые семейные пары.

Грамоты и подарки получили молодежная спортивная команда Уральца за победу в турнире по волейболу, а также Роман Ахаимов, Никита Маханек и Максим Женихов, занявшие призовые места в турнире по гиревому спорту.

На празднике отметили победителей волонтерского конкурса среди жителей Уральца по благоустройству территории. Самым активным жителем признана Людмила Новгородова, а лучшим подъездом — подъезд №2 дома №26 на улице Ленина.

На праздничном концерте для жителей поселка выступили местные творческие коллективы, гости из поселка Висим и досугового центра «Урал» Нижнего Тагила. Для самых маленьких гостей работали аттракционы. Также дети поучаствовали в фестивале красок холи.