Бастрыкин сократил две ставки следователей в свердловском СК
Сегодня, 12:00ОбществоФото: СК Российской Федерации
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение сократить по две ставки следователей в Ростовской и Свердловской областях, об этом сообщается на сайте СКР.
Причиной сокращения стали нераскрытые дела, переданные в центральный аппарат СКР из регионов.
В частности, во время приема граждан к Бастрыкину пришел 19-летний екатеринбуржец, сообщивший, что не раскрыто убийство его отца, которое произошло в 2002 году. Главу семьи расстреляли неизвестные, по мнению сына, следователи отработали не все версии. Глава СКР усмотрел в действиях следователей волокиту и нежелание раскрыть преступление.
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