Бастрыкин сократил две ставки следователей в свердловском СК

В частности, во время приема граждан к Бастрыкину пришел 19-летний екатеринбуржец, сообщивший, что не раскрыто убийство его отца, которое произошло в 2002 году. Главу семьи расстреляли неизвестные, по мнению сына, следователи отработали не все версии. Глава СКР усмотрел в действиях следователей волокиту и нежелание раскрыть преступление.