Экс-подчиненный Цуканова задержан по подозрению в госизмене

Антонца арестовали на один месяц и двадцать четыре дня, сообщает News.ru, цитируя пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы.

Константин Антонец работал в Калининградской области с нынешним полпредом в УрФО Николаем Цукановым, возглавлявшим в то время регион.

В прошлом году по подозрению в госизмене задержали супругу Антонца Антонину Зимину, которая работала директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Ее подозревают в передаче данных в Литву и рассекречивании сотрудника ФСБ.