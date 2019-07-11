Экс-подчиненный Цуканова задержан по подозрению в госизмене
В Москве по подозрению в госизмене арестовали Константина Антонца. Он работал в администрации Калининградской области, когда регион возглавлял Цуканов, сообщает Ура.ру.
Антонца арестовали на один месяц и двадцать четыре дня, сообщает News.ru, цитируя пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы.
Константин Антонец работал в Калининградской области с нынешним полпредом в УрФО Николаем Цукановым, возглавлявшим в то время регион.
В прошлом году по подозрению в госизмене задержали супругу Антонца Антонину Зимину, которая работала директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Ее подозревают в передаче данных в Литву и рассекречивании сотрудника ФСБ.
Напомним, что 4 июля по подозрению в госизмене задержали помощника Цуканова — Александра Воробьева. По некоторым данным, в его квартире нашли польский паспорт и записывающую аппаратуру. Воробьев также работал в правительстве Калининградской области, когда регион возглавлял Цуканов.