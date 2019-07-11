Euromoney присвоило награду CEE's Best Bank for SMEs Альфа-Банку

Банк удостоился премии за успешное внедрение инновационных расчетных и кредитных продуктов для сегмента малого и среднего бизнеса, расширение клиентской базы, а также эффективную бизнес-модель с обслуживании клиентов сектора МСБ.

В совете издания Euromoney подчеркнули, что Альфа-Банк стал первым, кто начал предоставлять комплексные услуги для малого и среднего бизнеса на территории России. Также Банк успешно сохраняет свои преимущества перед другими компаниями, вопреки растущей конкуренции. Альфа-банк задает тренды среди нефинансовых сервисов, но его ключевым преимуществом до сих пор является система быстрого кредитования, а также управления рисками. Эксперты отметили, что положительные показатели компании стали возможны благодаря удачному сочетанию опыта работы и ключевых скоринговых моделей. Об этом сообщает muksun.fm.

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский отметил, что сервисы банка действительно признаны лучшими среди всех компаний финансовой сферы, которые ведут свою деятельность в Центральной и Восточной Европе. В Альфа-Банке смогли разработать новые высокие стандарты обслуживания для малого и среднего бизнеса, а также предлагать своим клиентам лучшие и безопасные продукты. Инновационные технологии позволили специалистам банка разработать лучшие клиентские сервисы и, тем самым, укрепить свое положение на рынке. Благодаря этому отмечается увеличение доли рынка, а также положительная динамика относительно прибыльности бизнеса. Сервисы Альфа-Банка, отметил Верхошинский, доступны круглосуточно. Буквально за пару кликов клиент может открыть счет в банке или отправить заявку на кредит. Удобство Альфа-Банка привлекает клиентов – ежегодно клиентская база расширяется на 30%. На данный момент в компании обслуживаются более 450 тысяч российских компаний сегмента МСБ.

За 2018-2019 год Альфа-Банк внедрил множество инновационных продуктов информационной безопасности, расширил функционал мобильного банка, а также перенес множество daily-banking процедур и операций в мобильный вид. Также в банке запустили систему мгновенной выдачи виртуальной карты сегмента В2В. Кроме того, предприниматели и юрлица чрез приложение могут получить юридическую консультацию и комплаенс-поддержку.

За 2018 год Альфа-Банк продемонстрировал рекордный в стране прирост темпов кредитования представителей малого и среднего бизнеса, он составил 101%.