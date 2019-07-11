На «Иннопроме» раскритиковали проект благоустройства набережной Исети

Проект называется «Уральский лес», по словам завкафедрой городского строительства УрФУ Алексея Хриченкова, такая концепция востребована среди горожан. Сейчас, по его мнению, набережная Исети не привлекает екатеринбуржцев.

Сегодня это пространство непривлекательно для посетителей: отсутствует безбарьерная среда, прилегающие улицы заставлены автомобилями, а озеленение встречается только на набережной,подчеркнул эксперт.

Проект предполагает создание большого пространства для пешеходов, организацию спуска к воде, строительство детских площадок и оригинальные дизайнерские решения, например, фонари в виде деревьев. Изначально проект разрабатывала компания «Стрелки», однако работу пришлось пересмотреть из-за строительства арены УГМК.

Эксперты подвергли проект критике. В частности, сообщив о предполагаемых сложностях при уходе за оригинальными фонарями и невозможности проезда техники по узким дорожкам.