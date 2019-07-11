Около 200 посылок с гуманитарной помощью отправили свердловчане в Иркутск

Посылки с гуманитарной помощью с 5 июля бесплатно принимаются в отделениях «Почты России». Наибольшее число отправлений получено от жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Также в стороне не остались жители Первоуральска и сельских территорий.

Прием посылок продолжается, можно отправлять средства гигиены, строительный инвентарь и нескоропортящиеся продукты (тушенка, крупы, макароны, детское питание).

Адрес для отправки посылок: Иркутское отделение Российского Красного Креста, 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-я Железнодорожная улица, 9А. На коробках необходимо указать: «Гуманитарная помощь».

2 «Уничтожено всё»: тагильчанин помогает в ликвидации последствий наводнения в Тулуне Фото Житель Нижнего Тагила Константин Баштовой отправился помогать в устранении последствий наводнения в городе Тулун Иркутской области. Тагильский общественник среди 160 волонтеров со всей страны разбирает завалы и оказывает помощь населению.