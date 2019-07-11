Около 200 посылок с гуманитарной помощью отправили свердловчане в Иркутск
Жители Свердловской области отправили около тонны гуманитарного груза пострадавшим от наводнения в Иркутской области, пишет «Тагильский рабочий» со ссылкой на пресс-службу «Почты России».
Посылки с гуманитарной помощью с 5 июля бесплатно принимаются в отделениях «Почты России». Наибольшее число отправлений получено от жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Также в стороне не остались жители Первоуральска и сельских территорий.
Прием посылок продолжается, можно отправлять средства гигиены, строительный инвентарь и нескоропортящиеся продукты (тушенка, крупы, макароны, детское питание).
Адрес для отправки посылок: Иркутское отделение Российского Красного Креста, 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-я Железнодорожная улица, 9А. На коробках необходимо указать: «Гуманитарная помощь».
Напомним, в Иркутской области погибли более 20 человек. Пострадали дома более 35 тысяч человек, а также погиб домашний скот, повреждены десятки социальных объектов, разрушены мосты и дороги.