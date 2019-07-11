Правительство не поддержало законопроект об изменении ответственности для живодеров
Сегодня, 09:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Госдуму был внесен законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Однако правительство инициативу не поддержало, пишет ТАСС.
ЗакСо Санкт-Петербурга предложило изменить возраст уголовной ответственности для живодеров. В настоящий момент ответственность за данные преступления начинается с 16 лет. Было предложено внести поправку в Уголовный кодекс, введя уголовное наказание для лиц, достигших 14-летия.
Правительство России инициативу отклонило, мотивировав тем, что она не согласуется с госполитикой, направленной на создание эффективных мер, препятствующих развитию преступности среди подростков. Также в кабмине подчеркнули, что сейчас есть возможность размещения лиц, достигших 11 лет, в спецучреждения.
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