Правительство не поддержало законопроект об изменении ответственности для живодеров

ЗакСо Санкт-Петербурга предложило изменить возраст уголовной ответственности для живодеров. В настоящий момент ответственность за данные преступления начинается с 16 лет. Было предложено внести поправку в Уголовный кодекс, введя уголовное наказание для лиц, достигших 14-летия.

Правительство России инициативу отклонило, мотивировав тем, что она не согласуется с госполитикой, направленной на создание эффективных мер, препятствующих развитию преступности среди подростков. Также в кабмине подчеркнули, что сейчас есть возможность размещения лиц, достигших 11 лет, в спецучреждения.