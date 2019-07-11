“Россети” оперативно восстановили подачу электричества после пожара на ТЭЦ в Мытищах

Издание «Новые известия» сообщает, что в подмосковных Мытищах из-за возгорания на ТЭЦ-27 без света остались около двух тысяч человек. Специалисты «Россетей» смогли возобновить подачу электричества в течение часа и запитали потребителей по резервной схеме. В восстановительных работах были задействованы мобильные электростанции. На данный момент восстановительные работы ведутся по особому режиму: специалисты тщательно контролируют состояние оборудования.