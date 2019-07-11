“Россети” оперативно восстановили подачу электричества после пожара на ТЭЦ в Мытищах
Сегодня, 20:48ОбществоФото: pixabay.com
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Жителей Москвы не затронул пожар, который произошел на ТЭЦ-27 в Мытищах: нарушений не было замечено. «Россети Московский регион» перешли в специальный режим работы, а также экстренно собрали штаб.
Издание «Новые известия» сообщает, что в подмосковных Мытищах из-за возгорания на ТЭЦ-27 без света остались около двух тысяч человек. Специалисты «Россетей» смогли возобновить подачу электричества в течение часа и запитали потребителей по резервной схеме. В восстановительных работах были задействованы мобильные электростанции. На данный момент восстановительные работы ведутся по особому режиму: специалисты тщательно контролируют состояние оборудования.
Напомним, что, 11 июня произошло возгорание в деревне Челобитьево, которая расположена недалеко от города Мытищи. ЧП случилось на станции высокого давления на ТЭЦ-27. По оценкам специалистов пожару присвоен третий уровень сложности.
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