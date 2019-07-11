Российская промышленность выбирает «Галактику»

Так, в рамках выставки президент России Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные лица могли ознакомиться с деятельностью Минпромторга, а также других российских компаний из области цифровизации. Среди участников «Иннопрома» также были и представители корпорации «Галактика», которые продемонстрировали свои разработки. Сегодня их продукты используют при реализации стратегии цифровизации в таких нефтегазовых компаниях, как «Транснефть», на предприятиях ОПК, в состав которых входят КРЭТ, «Моринформсистема — Агат», Уралвагонзавод, «Алмаз-Антей» и пр., сообщает издание “Нефть и капитал”.

Необходимо подчеркнуть, что именно»Транснефть» стала первой организацией из нефтегазовой сферы, которая перешла на отечественные разработки. Сегодня это самый яркий пример импортозамещения на базе цифровых технологий.

Еще в 2016 году специалисты «Транснефти» провели сравнительный анализ ERP-платформ разработчиков SAP и «Галактика». В итоге было принято решение о внедрении отечественного ПО, так как это имеет более выгодное экономическое обоснование и позволяет сократить сроки интеграции в информационную систему управления (КИИСУ). В 2018 году «Транснефть» полностью перешла от SAP на программное обеспечение отечественной компании «Галактика».

Благодаря КИИСУ компания провела «оцифровку» своих объектов. В конце прошлого года была запущена новая подстанция трубопроводного транспорта на ЛДПС «Уват» АО «Транснефть-Сибирь». К работам был привлечен «НИИ Транснефть». Для того чтобы реализовать проект цифровой ПС, были проведены одни из самых масштабных НИОКР, которые заняли полтора года. Отмечается, что все оборудование на подстанции отечественное и на 80% является инновационным.