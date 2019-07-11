Тагильчанин Павел Волков стал лучшим молодым фотографом России
Сегодня, 16:40ОбществоФото: официальный сайт конкурса
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Тагильчанин Павел Волков стал лауреатом Всероссийского конкурса «Молодые фотографы России — 2019», сообщается на сайте конкурса.
Сюжеты: Нижний Тагил
Павел Волков представил проект «Феникс», который воплощает в себе серию снимков о молодом человеке, получившем в детстве серьезные ожоги.
Феникс для меня олицетворяет собой и огонь, и вечную жизнь. Ведь когда он сгорает, из огня появляется младенец. Так что можно сказать, что в каком-то смысле и я так же сгорел и переродился, сказал главный герой фотографий.
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Павел Волков живет в Москве и работает фотокорреспондентом. Работы Волкова занимают призовые места на престижных фотоконкурсах.
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