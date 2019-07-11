Тагильская КПРФ обратилась в Госдуму из-за многомесячных долгов по зарплате на БЭМЗ
9 июля нижнетагильское отделение КПРФ отправило письмо депутату Государственной Думы Николаю Езерскому с просьбой о помощи для работников Баранчинского электромеханического завода. По их данным, рабочие не получают заработную плату с января 2019 года.
Нижнетагильское отделение КПРФ сообщает, что к ним обратился коллектив ООО «БЭМЗ» с просьбой о помощи. По их словам, более 300 работников предприятия не получают заработную плату, а уволившимся зарплату заморозили. При этом завод является градообразующим предприятием посёлка, отмечается в письме.
Бесконечно меняются управляющие, которые в свою очередь обещают наладить рабочую обстановку. Этот завод является градообразующим предприятием посёлка Баранчинский.В 1991 году численность составляла 10524 человека, а на 2019 год штат завода — 300 человек,говорится в письме.
Сейчас ни «горячая» линия завода, ни номер телефона приёмной директора не доступны.
Коммунисты рассказывают, что работники «БЭМЗ» уже обращались в прокуратуру, но им отвечали «формальными отписками», и просят депутата разобраться с ситуацией.
Однако в прокуратуре города Кушва, к которой относится посёлок Баранчинский, TagilCity.ru пояснили, что рабочие завода действительно к ним обращались, прокуратура отправила исковые заявления в суд и сейчас идёт их рассмотрение.