Тагильская КПРФ обратилась в Госдуму из-за многомесячных долгов по зарплате на БЭМЗ

Нижнетагильское отделение КПРФ сообщает, что к ним обратился коллектив ООО «БЭМЗ» с просьбой о помощи. По их словам, более 300 работников предприятия не получают заработную плату, а уволившимся зарплату заморозили. При этом завод является градообразующим предприятием посёлка, отмечается в письме.

Фото: группа "Вконтакте" Нижнетагильского отделения КПРФ группа "Вконтакте" Нижнетагильского отделения КПРФ П

Бесконечно меняются управляющие, которые в свою очередь обещают наладить рабочую обстановку. Этот завод является градообразующим предприятием посёлка Баранчинский.В 1991 году численность составляла 10524 человека, а на 2019 год штат завода — 300 человек,говорится в письме.

Сейчас ни «горячая» линия завода, ни номер телефона приёмной директора не доступны.

Коммунисты рассказывают, что работники «БЭМЗ» уже обращались в прокуратуру, но им отвечали «формальными отписками», и просят депутата разобраться с ситуацией.