В Березовском возбуждено уголовное дело из-за угроз отключения электроэнергии
По материалам прокурорской проверки в Березовском в отношении организации ЖКХ ООО «Модуль» возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В 2017 году администрация Березовского передала энергосетевой комплекс ООО «Модуль» для обслуживания по договору аренды муниципальных объектов электросетей. При этом компания не являлась сетевой организацией, РЭК тариф для нее не устанавливала, взимание денег с потребителей в обязанности компании не входило, что отражено в условиях договора.
В марте этого года трем жителям поселка Красногвардейского ООО «Модуль» предъявило требование о погашении задолженности за предыдущий период на сумму более 100 тысяч рублей. Один из жителей внес в кассу предприятия 70 тысяч рублей. Должностные лица организации начали требовать погашения оставшейся суммы, угрожая отключением электричества во всем поселке.
По итогам проверки в отношении должностных лиц ООО «Модуль» возбуждено уголовное дело.