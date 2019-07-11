В Березовском возбуждено уголовное дело из-за угроз отключения электроэнергии

В 2017 году администрация Березовского передала энергосетевой комплекс ООО «Модуль» для обслуживания по договору аренды муниципальных объектов электросетей. При этом компания не являлась сетевой организацией, РЭК тариф для нее не устанавливала, взимание денег с потребителей в обязанности компании не входило, что отражено в условиях договора.