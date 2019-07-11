В Екатеринбурге избирком отказал в референдуме о строительстве в сквере у Драмтеатра

Отказ во второй раз группа получила из-за неправильно указанной квартиры их юриста Ивана Волкова. Члены комитета предложили исправить ошибку прямо в избиркоме или исключить Волкова из группы, на что им ответили, что это нарушает порядок подачи документов. Сам Волков заявил, что они в третий раз подадут документы на референдум.

Напомним, инициативная группа предлагала вынести на референдум вопрос об определении статуса земельного участка у Театра Драмы. Были предложены следующие варианты ответов: «За сквер» (вы за восстановление у земельного участка статуса «земель общего пользования» (ТОП-1) с целью сохранения на нем благоустроенного сквера?) и «За размещение объекта религиозного назначения» (вы за сохранение у земельного участка статуса «земли религиозного назначения (ЦС-5)» с целью размещения на нем собора во имя святой Великомученицы Екатерины?). Ранее второй вариант ответа был «За храм».