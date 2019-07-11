В Екатеринбурге компания оштрафована за дачу взятки Роспотребнадзору

Технический директор компании предложил начальнику отдела сертификат в ресторан на сумму в 10 тыс. рублей. Взамен госслужащий должен был предоставить организации письмо, в котором бы указывалось на возможность строить жилые дома в пределах установленных санитарно-защитных зон, либо сократить санитарно-защитную зону иных организаций для дальнейшего строительства.

Начальник отдела регионального Управления Роспотребнадзора от сертификата отказался и подал рапорт на имя руководителя ведомства. На основании рапорта была начата проверка со стороны прокуратуры. По её итогам руководство ООО «Аспект» было признано виновным в административном правонарушений и оштрафовано на 500 тыс. рублей.