В Екатеринбурге компания оштрафована за дачу взятки Роспотребнадзору
В ходе прокурорской проверки по обращению руководства Управления Роспотребнадзора по Свердловской области было установлено, что в середине января 2018 года ООО «Аспект» пыталось дать взятку начальнику отдела Управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Технический директор компании предложил начальнику отдела сертификат в ресторан на сумму в 10 тыс. рублей. Взамен госслужащий должен был предоставить организации письмо, в котором бы указывалось на возможность строить жилые дома в пределах установленных санитарно-защитных зон, либо сократить санитарно-защитную зону иных организаций для дальнейшего строительства.
Начальник отдела регионального Управления Роспотребнадзора от сертификата отказался и подал рапорт на имя руководителя ведомства. На основании рапорта была начата проверка со стороны прокуратуры. По её итогам руководство ООО «Аспект» было признано виновным в административном правонарушений и оштрафовано на 500 тыс. рублей.
Компания попыталась оспорить решение суда и подала апелляцию, но районный суд оставил постановление без изменений. 11 июля юридическое лицо в полном объёме уплатило штраф в бюджет государства.