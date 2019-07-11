В Екатеринбурге начинаются «Царские дни»

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С 12 по 21 июля в Екатеринбурге пройдут «Царские дни», сообщает мэрия столицы Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
16 июля пройдет божественная литургия на площадке перед Храмом-на-Крови, где расстреляли Романовых. В ночь с 16 на 17 июля состоится крестный ход на Ганину Яму. Помимо этого, в Екатеринбурге будут работать несколько выставок, одна из них — «От покаяния к воскресению России». Она пройдет в ДИВСе в период с 12 по 19 июля. В ней примут участие представители крупнейших православных храмов не только из России, но и Украины, Греции и других стран.
В 2018 году в крестном ходе во время «Царских дней» приняли участие более ста тысяч человек, еще 20 тысяч паломников ожидали в монастыре Ганиной Ямы.
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