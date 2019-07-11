В Москве впервые за 11 лет открывается выставка союза художников Нижнего Тагила
В Москве в выставочном зале МОСХ 11 июня открывается выставка Нижнетагильского отделения союза художников. На выставке представлено около 60 тагильских авторов и примерно 130 работ в жанрах живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.
Согласно анонсу, выставка «Художники Нижнего Тагила» погрузит зрителей в историю тагильского искусства — расскажет о прошлом и настоящем.
Художники Нижнего Тагила повлияли не только на развитие искусства Урала, но и всей страны, многие из них удостоены почетных званий, академических и общественных наград, а их произведения украшают коллекции музеев в России и за рубежом,говорится в описании выставки.
Председатель Нижнетагильского отделения союза художников России Анжелика Южакова рассказала TagilCity.ru, что последний раз выставка тагильчан в Москве проходила 11 лет назад.
Работы заявившихся художников отбирали у нас в городе, а теперь их работы представлены в Москве. Последний раз подобная выставка была представлена 11 лет назад в Центральном Доме Художника,рассказала Анжелика Южакова.
По словам одной из участниц выставки Наталии Рудый, членам тагильского отделения союза художников было несложно попасть на заявку.
У нас в доме художника есть комиссия из числа руководителей секций (живопись, графика, ДПИ, скульптура). Именно они и выносили вердикт, какие работы будут экспонироваться,сообщила Наталья Рудый.
Выставку можно посетить в выставочном зале МОСХ в Москве с 11 по 19 июля. В частности там будут представлены работы Николая Грачикова, Сергея Костылева, Владимира Зуева, Владимира Павленко, Светланы Бакшаевой, Валерия Хасанова, Николая Левченко, Алексея Алиева, Игоря Толкачева, Натальи Наумовой, Елены Прошка, Максима Нуштаева, Юрия Носкова, Веры Колевой, Людмилы Семечковой, Леонида Южакова и Анжелики Южаковой.