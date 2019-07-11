В Москве впервые за 11 лет открывается выставка союза художников Нижнего Тагила

Согласно анонсу, выставка «Художники Нижнего Тагила» погрузит зрителей в историю тагильского искусства — расскажет о прошлом и настоящем.

Художники Нижнего Тагила повлияли не только на развитие искусства Урала, но и всей страны, многие из них удостоены почетных званий, академических и общественных наград, а их произведения украшают коллекции музеев в России и за рубежом,говорится в описании выставки.

Председатель Нижнетагильского отделения союза художников России Анжелика Южакова рассказала TagilCity.ru, что последний раз выставка тагильчан в Москве проходила 11 лет назад.

Работы заявившихся художников отбирали у нас в городе, а теперь их работы представлены в Москве. Последний раз подобная выставка была представлена 11 лет назад в Центральном Доме Художника,рассказала Анжелика Южакова.

По словам одной из участниц выставки Наталии Рудый, членам тагильского отделения союза художников было несложно попасть на заявку.

У нас в доме художника есть комиссия из числа руководителей секций (живопись, графика, ДПИ, скульптура). Именно они и выносили вердикт, какие работы будут экспонироваться,сообщила Наталья Рудый.