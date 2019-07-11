МЧС предупредила Свердловскую область о возможном шторме 12 июля
Сегодня, 16:59ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Завтра, 12 июля, по информации МЧС, в Свердловскую область придут грозы и порывы ветра до 20 м/с, передаёт портал Е1.
Сюжеты: Нижний Тагил
Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает свердловчанам о необходимости соблюдения мер безопасности.
Напомним, что минувшей ночью из-за грозы без электричества остались 442 жителя Кушвы. Сегодня синоптики рассказали, что в Нижнем Тагиле на выходных ожидается жара до +32 градусов.
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