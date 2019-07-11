В Нижнем Тагиле расширили список мест для приговорённых к исправительным работам
Администрация Нижнего Тагила дополнила перечень объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ. Согласно постановлению мэрии, в список попали ещё 8 объектов.
Теперь отбывать уголовное наказание в виде обязательных работ можно в ООО «Нижнетагильская птицефабрика», ИП Предеин Руслан Александрович, ООО «Экология-НТ» и ООО «Этэл», ООО «БСУ», ООО СТЭП «Уралец», ООО «Лесная компания», а также у ИП Зухуров С. С.
Всего в перечне для обязательных работ числится 80 мест. Среди объектов — образовательные учреждения города, управляющие компании, а также муниципальные предприятия, в частности «Тагилдорстрой», АО «Уралкриомаш» и АО «Химический завод «Планта».
Напомним, что по закону обязательные работы — это бесплатная деятельность, в процессе которой гражданин выполняет какую-либо общественно-полезную активность. Проводятся такие мероприятия во время, не занятое трудом или учебой. Во время исправительных работ наказанный гражданин отбывает назначенный срок, посещая основное место трудоустройства, получает заработную плату, до 25% которой может удерживаться в пользу государства.