В Нижнем Тагиле расширили список мест для приговорённых к исправительным работам

Теперь отбывать уголовное наказание в виде обязательных работ можно в ООО «Нижнетагильская птицефабрика», ИП Предеин Руслан Александрович, ООО «Экология-НТ» и ООО «Этэл», ООО «БСУ», ООО СТЭП «Уралец», ООО «Лесная компания», а также у ИП Зухуров С. С.

Всего в перечне для обязательных работ числится 80 мест. Среди объектов — образовательные учреждения города, управляющие компании, а также муниципальные предприятия, в частности «Тагилдорстрой», АО «Уралкриомаш» и АО «Химический завод «Планта».