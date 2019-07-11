В Нижнем Тагиле за кражу топлива будут судить машиниста тепловоза и его напарника

В сентябре 2018 года машинист тепловоза и его напарник вступили в преступный сговор с целью хищения излишков топлива, образовавшихся путем экономии. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили недалеко от железнодорожных путей тайник, куда сообщники прятали канистры с топливом. Подозреваемые были задержаны.

Установлено, что машинист тепловоза во время смены экономил топливо, а затем сливал остатки из бака, с помощью некоторых приспособлений мужчина искажал показания измерительной топливной рейки. Помощник машиниста на своем автомобиле перевози излишки топлива и прятал в гаражном боксе на улице Кузнецкого. Дизельное топливо мужчины продавали, деньгами распоряжались по собственному усмотрению.