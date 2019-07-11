В Свердловской области планируют повысить прожиточный минимум пенсионера
Сегодня, 17:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области в 2020 году планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера на 327 рублей, сообщает интернет-издание Znak.
В настоящее время прожиточный минимум пенсионера составляет 8 846 рублей, после увеличения сумма станет 9 173 рубля в месяц.
Законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 год» поступит в Заксобрание региона.
Прожиточный минимум пенсионера служит для определения размера соцдоплаты к пенсии по федеральному закону «О государственной социальной помощи».
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