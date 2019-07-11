В Свердловской области планируют повысить прожиточный минимум пенсионера

В настоящее время прожиточный минимум пенсионера составляет 8 846 рублей, после увеличения сумма станет 9 173 рубля в месяц.

Законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2020 год» поступит в Заксобрание региона.