В Свердловской области с начала года зарегистрировано 28,1 тысячи преступлений

22,6% преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких, 50,1% — преступления небольшой тяжести. В общественных местах в этом году совершено 36,8% зарегистрированных преступлений. На улицах произошло 6,1 тысячи преступлений, из них большинство (2,4 тысячи) — кражи.

В городах и поселках произошло 25 тысяч преступлений, в сельских населенных пунктах — три тысячи преступлений. В результате погибли 320 человек, 412 получили тяжкий вред здоровью.

С использованием кредитных карт совершено 859 преступлений, с использованием компьютера — 511, средств мобильной связи — 1,7 тысячи, через интернет — 2,1 тысячи. С использованием технологий совершено 54,3% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

51,3% от общего числа зарегистрированных преступлений составляют хищения имущества. 10,6% — незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ, 1,1% — незаконный оборот оружия. Факты умышленного причинения вреда здоровью различной степени тяжести составляют 5,2%, экологические преступления — 0,6%. Экономические преступления — 4,9%, коррупционные — 1,2% от общего числа зарегистрированных преступлений.

Помимо этого, зарегистрировано 205 преступлений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или нарушением ПДД в этом состоянии, повлекших смерть или причинение тяжкого вреда здоровью. 54 случая — с летальным исходом.

695 преступления связаны с неуплатой алиментов, 24 — с неисполнением родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 46 — вовлечение детей в преступную деятельность.

Выявлено 14,7 тысячи человек, совершивших преступления, среди них 6,3% несовершеннолетние, женщины от общего числа составляют 17,1%. Среди лиц, совершивших преступления в этом году, 54,7% не имеют постоянного источника дохода. 63,6% расследованных преступлений совершили ранее судимые граждане, 38,6% преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения. 378 преступлений совершено иностранными гражданами.