В Свердловской области зафиксировано увеличение числа мигрантов из СНГ

С начала года на Средний Урал приехали 7,7 тысячи иностранных граждан, из них 6,7 тысячи человек прибыли из СНГ. В сравнении с прошлым годом, в регион приезжает в два раза больше мигрантов из СНГ. Из них 72% остаются в Свердловской области.