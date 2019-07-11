В Свердловской области зафиксировано увеличение числа мигрантов из СНГ
Сегодня, 12:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В период с января по май этого года в Свердловской области в 3,5 раза увеличился миграционный прирост граждан из стран СНГ, сообщает Свердловскстат.
С начала года на Средний Урал приехали 7,7 тысячи иностранных граждан, из них 6,7 тысячи человек прибыли из СНГ. В сравнении с прошлым годом, в регион приезжает в два раза больше мигрантов из СНГ. Из них 72% остаются в Свердловской области.
Ранее сообщалось, что жителю Нижнего Тагила грозит до семи лет лишения свободы за фиктивную регистрацию 3,5 тысячи мигрантов.
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