Верхний Тагил остался без электричества из-за чёрных лесорубов

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Жители Верхнего Тагила на протяжении нескольких часов сидели без света, электричество отсутствовало во всех районах города. Причиной отключения целого города стали чёрные лесорубы, сообщает Ура.ру.
Факт отключения города подтвердили энергетики. Без электричества, согласно их данным, осталось 11 тыс. человек. Позже стало известно, что обрыв линии произошёл из-за незаконной вырубки леса. Одно из поваленных деревьев оборвало два провода ЛЭП.
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Видео: Лариса Рейх, vk.com/id439534915
Авария произошла в 16:42, в начале десятого вечера местные жители начали сообщать о том, что в домах появилось электричество. Социально-значимые объекты города во время отсутствия электроснабжения питались от резервных генераторов.
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