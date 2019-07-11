Верхний Тагил остался без электричества из-за чёрных лесорубов

Факт отключения города подтвердили энергетики. Без электричества, согласно их данным, осталось 11 тыс. человек. Позже стало известно, что обрыв линии произошёл из-за незаконной вырубки леса. Одно из поваленных деревьев оборвало два провода ЛЭП.

Авария произошла в 16:42, в начале десятого вечера местные жители начали сообщать о том, что в домах появилось электричество. Социально-значимые объекты города во время отсутствия электроснабжения питались от резервных генераторов.