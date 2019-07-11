Жильцов «фекального дома» в Серове хотят переселить в бараки без воды и канализации

В настоящий момент часть жильцов нашла возможности съехать из аварийного дома, остальные не хотят переселяться в бараки, но и оставаться в прежнем доме они считают небезопасным. В здании существуют проблемы с системой канализации, из-за чего подвал регулярно заливает фекалиями. Зимой они образовывают наросты на стенах дома, летом создают антисанитарию. Из-за этого рушится кирпичная кладка, а в подвале дома размыло все несущие стены.

Дом был признан аварийным четыре года назад. Жильцы требуют от чиновников выплаты компенсации, так как переезжать в бараки не хотят. Мэрия ссылается на отсутствие правового акта, регулирующего систему выдачи компенсаций при расселении.