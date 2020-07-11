Экс-сотрудницу «Почта Банка» обвиняют в краже 4 млн со счетов тагильских пенсионеров

27-летняя Юлия Фомина работала финансовым экспертом в отделении «Почта-банка» в Нижнем Тагиле. Она входила в доверие к клиентам и пользовалась этим. Пенсионеры сообщали по просьбе женщины пин-коды, а также передавали телефоны для проведения операций. Обвиняемая переводила себе средства, а также оформляла кредиты на потерпевших.

По версии следствия, всего было семь эпизодов за период с середины 2019 по февраль 2020 года. Общая сумма причиненного ущерба составила более четырех миллионов рублей. Впоследствии сама обвиняемая рассказала правоохранителям, что средства были потрачены на личные нужды и погашение ранее полученных кредитов.

На данный момент за совершение преступления обвиняемой тагильчанке грозит до шести лет лишения свободы.