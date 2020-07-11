Экс-замначальника колонии Нижнего Тагила рассказал об отце Сергие

Сергий отбывал наказание за убийство, смертельное ДТП и хищение госимущества. Александр Коновалов рассказал, что Романов был дисциплинированным, его характеризовали с положительной точки зрения. В период, когда Романов отбывал наказание, колония заключила договор с одним сельхозпредприятием в пригороде Нижнего Тагила.

Романов собрал неформальную бригаду, которая занималась ремонтом. Среди объектов: местная школа, спортивный городок и храм в селе Краспольский около поселка Первомайского. Кроме этого, он еще занимался с детишками в спортивной секции, рассказывает Коновалов.

Также, по его словам, осужденные попытались выставить Николая Романова в неблагоприятном свете, однако руководство колонии выяснило, что обвинения были беспочвенны.

Коновалов вспомнил, что Николай дарил детям шоколадки, которые они раньше никогда не пробовали.

Ребятня, родители у которой не имели денег, получила в подарок на Новый год от Николая коробку «Сникерсов», говорит экс-замначальника колонии.

Кроме того, он рассказал, что храм в тагильской колонии построили благодаря участию Романова. Он добывал материалы для строительства. Бывший сотрудник колонии отзывается о Романове (ныне отце Сергие), как об исключительно дисциплинированном человеке, которому можно доверять, заявив, что с ним он бы пошел в разведку.