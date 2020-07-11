Экс-замначальника колонии Нижнего Тагила рассказал об отце Сергие
Бывший заместитель начальника по воспитательной работе в колонии № 13 Нижнего Тагила Александр Коновалов дал интервью об отце Сергие (Николае Романове), которого в недавнем времени лишили сана, пишет Е1.
Сергий отбывал наказание за убийство, смертельное ДТП и хищение госимущества. Александр Коновалов рассказал, что Романов был дисциплинированным, его характеризовали с положительной точки зрения. В период, когда Романов отбывал наказание, колония заключила договор с одним сельхозпредприятием в пригороде Нижнего Тагила.
Романов собрал неформальную бригаду, которая занималась ремонтом. Среди объектов: местная школа, спортивный городок и храм в селе Краспольский около поселка Первомайского. Кроме этого, он еще занимался с детишками в спортивной секции, рассказывает Коновалов.
Также, по его словам, осужденные попытались выставить Николая Романова в неблагоприятном свете, однако руководство колонии выяснило, что обвинения были беспочвенны.
Коновалов вспомнил, что Николай дарил детям шоколадки, которые они раньше никогда не пробовали.
Ребятня, родители у которой не имели денег, получила в подарок на Новый год от Николая коробку «Сникерсов», говорит экс-замначальника колонии.
Кроме того, он рассказал, что храм в тагильской колонии построили благодаря участию Романова. Он добывал материалы для строительства. Бывший сотрудник колонии отзывается о Романове (ныне отце Сергие), как об исключительно дисциплинированном человеке, которому можно доверять, заявив, что с ним он бы пошел в разведку.
Напомним, что отец Сергий отсидел в колонии 13 лет. Недавно церковный суд лишил его священного сана за видео проповедей, в которых бывший священник проклинал чиновников РПЦ за ограничение работы храмов в период пандемии коронавируса. Также ему был назначен штраф в размере 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.