Эксперты установили причину гибели группы Дятлова
Микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова в 1959 году на перевале стал ураган. Об этом рассказал замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, пишет «Комсомольская правда».
Эксперт заключил, что версия схода лавины нашла полное подтверждение. По его словам, туристы при обустройстве палатки нашли ветровую тень, однако они не учли, что она создана накопившемся снегом. Также Курьяков пояснил, что Семён Золотарев понимал, что место выбрано неудачно. Когда началась лавина, он предупредил тех, кто находился в палатке.
В этот момент лавина уже положила заднюю часть палатки. И единственное верное решение в этой ситуации — резко разрезать палатку и выскочить. Они здесь сделали все совершенно правильно, поясняет эксперт.
Туристы выскочили из палатки и попытались стащить ее за собой. Они спустились вниз, к кедру, однако в этот момент усилился ветер, было 40-45 градусов холода. Дятловцы разожгли костер, возле которого пробыли полтора часа, несколько человек у костра умерли. Тогда группа разделилась. Одна часть поползла по своим следам обратно к палатке, но не смогли найти ее из-за плохой видимости.
Они до последнего боролись за жизнь группы, до последнего делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было, заключил эксперт.