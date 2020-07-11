Эксперты установили причину гибели группы Дятлова

Эксперт заключил, что версия схода лавины нашла полное подтверждение. По его словам, туристы при обустройстве палатки нашли ветровую тень, однако они не учли, что она создана накопившемся снегом. Также Курьяков пояснил, что Семён Золотарев понимал, что место выбрано неудачно. Когда началась лавина, он предупредил тех, кто находился в палатке.

В этот момент лавина уже положила заднюю часть палатки. И единственное верное решение в этой ситуации — резко разрезать палатку и выскочить. Они здесь сделали все совершенно правильно, поясняет эксперт.

Туристы выскочили из палатки и попытались стащить ее за собой. Они спустились вниз, к кедру, однако в этот момент усилился ветер, было 40-45 градусов холода. Дятловцы разожгли костер, возле которого пробыли полтора часа, несколько человек у костра умерли. Тогда группа разделилась. Одна часть поползла по своим следам обратно к палатке, но не смогли найти ее из-за плохой видимости.