Мэр Нижнего Тагила опубликовал видео со строительством моста через пруд
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в Instagram опубликовал видео со строительством моста через пруд.
По словам главы города, временная дорога к мосту через Тагильский пруд со стороны Свердловского шоссе уже готова. Далее строители начнут выполнять работы по возведению моста на правом берегу.
Здесь была проделана колоссальная работа, посмотрите видео — на этом месте был густой лес! написал мэр.
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Временная дорога к мосту через Тагильский пруд со стороны Свердловского шоссе готова. Теперь можно приступать к строительству на правом берегу. Здесь была проделана колоссальная работа, посмотрите видео – на этом месте был густой лес! Полным ходом идет и возведение самого моста. ⠀ То действие, которое происходит здесь, с моей точки зрения, историческое. Мы реализуем масштабный для города проект, о котором будут говорить многие годы. ⠀ #мост_нт #нижнийтагил #свердловскаяобласть
Публикация от Владислав Пинаев (@pinaev_vladislav)
Пинаев подчеркнул, что происходящее — это историческое действие.
Мы реализуем масштабный для города проект, о котором будут говорить многие годы, говорит Владислав Пинаев.
Ранее мэрия сообщала, что подрядчикам пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Помимо необходимости строительства временной дороги от Свердловского шоссе, для того чтобы не мешать железнодорожному сообщению, соорудили дорогу через переезд возле станции «Старатель». Параллельно с инфраструктурой идут работы по возведению самого моста — подрядчик работает над строительством опор сооружения.