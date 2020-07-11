Мэр Нижнего Тагила опубликовал видео со строительством моста через пруд

По словам главы города, временная дорога к мосту через Тагильский пруд со стороны Свердловского шоссе уже готова. Далее строители начнут выполнять работы по возведению моста на правом берегу.

Здесь была проделана колоссальная работа, посмотрите видео — на этом месте был густой лес! написал мэр.

Пинаев подчеркнул, что происходящее — это историческое действие.

Мы реализуем масштабный для города проект, о котором будут говорить многие годы, говорит Владислав Пинаев.