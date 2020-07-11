Свердловские медики получат 79 млн рублей компенсации за неиспользованные отпуска
Сегодня, 20:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более пяти миллиардов рублей на выплаты медикам повышенных отпускных или компенсаций за отпуск, от которого они отказались из-за пандемии коронавируса. Свердловской области на эти цели будет выделено 79,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Коронавирус
В пояснительной записке к документу говорится, что повышенные отпускные положены врачам, среднему и младшему персоналу, водителям скорой помощи и сотрудникам подведомственных органам власти больниц. Этим категория сотрудников, которые помогают бороться с коронавирусной инфекцией, тоже положены доплаты.
Средства планируется выделить из резервного фонда правительства РФ. Подведомственным медучреждениям будет выделено порядка одного миллиарда рублей, а в регионы будет направлено больше четырех миллиардов.
Напомним, ранее медикам была назначена дополнительная выплата за работу с больными коронавирусом. Кроме того, из-за установившейся жаркой погоды в Свердловской области медикам были предоставлены дополнительные перерывы.
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