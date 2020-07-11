Свердловские медики получат 79 млн рублей компенсации за неиспользованные отпуска

В пояснительной записке к документу говорится, что повышенные отпускные положены врачам, среднему и младшему персоналу, водителям скорой помощи и сотрудникам подведомственных органам власти больниц. Этим категория сотрудников, которые помогают бороться с коронавирусной инфекцией, тоже положены доплаты.

Средства планируется выделить из резервного фонда правительства РФ. Подведомственным медучреждениям будет выделено порядка одного миллиарда рублей, а в регионы будет направлено больше четырех миллиардов.