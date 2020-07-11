В Екатеринбурге построят район на 150 тысяч человек и научный кластер

Микрорайон будет носить название «Исток» и расположится в Октябрьском районе. Многоэтажные дома и коттеджи займут более 4 тысяч гектар. Проект микрорайона был одобрен советом по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Как рассказали в департаменте, проект предполагает не только строительство жилья, но и развитие научно-технического и индустриального кластеров. Благодаря этому будет создано 30 тысяч рабочих мест. Планируется строительство научно-технологического центра «Татищев», технопарка «Университетский» и других промышленных, научных и образовательных организаций. В промышленной части появится производственно-логистический и агрокластер с индустриальным парком «Новосвердловский».