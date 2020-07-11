В Свердловской области начата работа по предупреждению ЧП на перевале Дятлова
Власти Свердловской области начали работу по предупреждению ситуаций, аналогичных происшествию с гибелью туристов на перевале Дятлова в 1959 году, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на заместителя начальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрея Курьякова.
Прокуратура обратилась с просьбой в ГУ МЧС по Свердловской области и губернатору региона Евгению Куйвашеву, чтобы были приняты меры с целью избежания ситуаций подобных той, что произошла с туристами на перевале Дятлова в 1959 году.
Ранее Генпрокуратура объявила о том, что были установлены причины гибели группы. Оказалось, что гибель туристов произошла в связи со сходом лавины. Кроме того, из-за плохой видимости группа не смогла найти свою палатку.
Курьяков отметил, что полученных в 1959 году данных было достаточно, чтобы ответить на вопрос о причинах смерти туристов. По его словам, в связи с этим и были направлены обращения, в которых рассказывается об опасности склона, а также предлагается принять меры для обеспечения безопасности.
Напомним, трагедия произошла в ночь с 1 по 2 февраля 1959 года на Северном Урале. Считается, что это одно из самых загадочных событий 20 века. Группа туристов погибла при неизвестных обстоятельствах.