На капитальный ремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле выделено 224 млн рублей

На капитальный ремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле выделено 224 млн рублей
На капитальный ремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле выделено 224 млн рублей
Сегодня, 12:53ОбществоФото: Яндекс.Карты
Капитальный ремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле обойдется в 224 миллиона рублей. Соответствующее постановление о проведении госзакупки на поиски подрядчика подписал мэр Владислав Пинаев.

Износ здания школы составляет 70%, отмечается в постановлении. Капитальный ремонт планируется провести с целью соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

В результате в здании должно быть обеспечено количество мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Работы планируется завершить до 2024 года. В 2021 году на ремонт будет выделено 139,3 миллиона рублей, а остаток средств — в 2024 году. Сумма составит 84,7 миллиона рублей.

Напомним, в апреле стало известно о том, что ученики и преподаватели школы № 23 переехали в школу № 1 в связи с закрытием на капитальный ремонт. Постановление об этом было подписано 30 июня 2020 года. В нем был указан срок до одного года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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