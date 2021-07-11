На капитальный ремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле выделено 224 млн рублей

Износ здания школы составляет 70%, отмечается в постановлении. Капитальный ремонт планируется провести с целью соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
В результате в здании должно быть обеспечено количество мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Работы планируется завершить до 2024 года. В 2021 году на ремонт будет выделено 139,3 миллиона рублей, а остаток средств — в 2024 году. Сумма составит 84,7 миллиона рублей.
Напомним, в апреле стало известно о том, что ученики и преподаватели школы № 23 переехали в школу № 1 в связи с закрытием на капитальный ремонт. Постановление об этом было подписано 30 июня 2020 года. В нем был указан срок до одного года.