Почти миллион рублей выплачен пострадавшим после ливня уральцам

Компенсации получили почти 100 человек. Всего на выплату поступило 671 заявление в связи с причиненным ущербом, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
С пострадавших от паводка территорий продолжается откачивание воды, а также просушиваются помещения. Всего в аварийно-спасательных работах принимают участие 264 человека и 57 единиц спецтехники.
В Ведомстве добавили, что на данный момент работает комиссия по оценке ущерба и проведению выплаты компенсаций. Также продолжает работать оперштаб в пострадавших муниципальных образованиях.
Напомним, в начале июля в Горноуральском городском округе, Верхней и Нижней Салде, а также Нижнем Тагиле, затопило дома, дороги и сады. В общей сложности ущерб нанесен 100 домам. В некоторых домах все еще не восстановлено газоснабжение.