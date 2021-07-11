Почти миллион рублей выплачен пострадавшим после ливня уральцам

Напомним, в начале июля в Горноуральском городском округе, Верхней и Нижней Салде, а также Нижнем Тагиле, затопило дома, дороги и сады. В общей сложности ущерб нанесен 100 домам. В некоторых домах все еще не восстановлено газоснабжение.