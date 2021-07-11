Почти миллион рублей выплачен пострадавшим после ливня уральцам

Почти миллион рублей выплачен пострадавшим после ливня уральцам
Почти миллион рублей выплачен пострадавшим после ливня уральцам
Сегодня, 14:08ОбществоФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Первые пострадавшие после паводка вследствие ливня получили компенсации в Свердловской области. Общая сумма выплат составила 950 тысяч рублей.

Компенсации получили почти 100 человек. Всего на выплату поступило 671 заявление в связи с причиненным ущербом, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

С пострадавших от паводка территорий продолжается откачивание воды, а также просушиваются помещения. Всего в аварийно-спасательных работах принимают участие 264 человека и 57 единиц спецтехники.

В Ведомстве добавили, что на данный момент работает комиссия по оценке ущерба и проведению выплаты компенсаций. Также продолжает работать оперштаб в пострадавших муниципальных образованиях.

Напомним, в начале июля в Горноуральском городском округе, Верхней и Нижней Салде, а также Нижнем Тагиле, затопило дома, дороги и сады. В общей сложности ущерб нанесен 100 домам. В некоторых домах все еще не восстановлено газоснабжение.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаПригород
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