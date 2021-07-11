Смерть фотографа и «ковидный» рекорд. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области за сутки подтверждено 425 новых случаев заболевания коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии. Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 193 человека. В общей сложности число зафиксированных в регионе случаев составляет 96 669 человек. Состояние 643 уральцев оценивается как тяжелое, в том числе 281 подключены к аппарату ИВЛ. Из больниц по выздоровлению выписано 402 человека. За минувший день подтверждено 16 летальных случаев.
49-летняя фотограф из Екатеринбурга Елена Мормоль погибла во время дайвинга в карьере под Нижним Тагилом. У нее осталось трое детей, одному из них поставлен диагноз ДЦП. На данный момент начался сбор средств, чтобы помочь мальчику. Остается неизвестным, что произошло во время дайвинга, поскольку глубина была небольшая, а снаряжение исправно. В июне женщина прошла сертификацию. Поскольку погружение было любительское, оно не требовало сопровождения инструктора.
Demidov Plaza, являющийся единственным четырехзвездочным отелем Нижнего Тагила, выставлен на торги за один миллиард рублей. Продавец — АО «НПК Уралвагонзавод». Начальная стоимость сделки составляет 1,18 миллиарда рублей. Организует торги компания «РТ-Капитал», которая специализируется на работе с непрофильными и проблемными активами. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 26 июля. Покупателя планируется определить 28 июля.
На следующей неделе в Свердловской области и на юге Западной Сибири ожидается резкое похолодание. Об этом предупреждают синоптики. В Екатеринбурге температура немного превысит 20 градусов тепла, а в Омске похолодает до 15-16 градусов. Таким образом, на Урале столбики термометров опустятся на 3-5 градусов ниже климатической нормы.