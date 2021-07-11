Смерть фотографа и «ковидный» рекорд. Итоги дня в Свердловской области

49-летняя фотограф из Екатеринбурга Елена Мормоль погибла во время дайвинга в карьере под Нижним Тагилом. У нее осталось трое детей, одному из них поставлен диагноз ДЦП. На данный момент начался сбор средств, чтобы помочь мальчику. Остается неизвестным, что произошло во время дайвинга, поскольку глубина была небольшая, а снаряжение исправно. В июне женщина прошла сертификацию. Поскольку погружение было любительское, оно не требовало сопровождения инструктора.