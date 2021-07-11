Свежие могилы проваливаются на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле

Свежие могилы проваливаются на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле
Свежие могилы проваливаются на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:02ОбществоФото: группа «Типичный Тагильчанин» во «Вконтакте»
Из-за обильных дождей на свежих захоронениях Рогожинского кладбища в Нижнем Тагиле происходит оседание могил.

Оседание земли на могилах происходит всегда, но из-за обильных дождей этот процесс стал происходить быстрее и масштабнее, сообщается в группе «Типичный Тагильчанин».

Рогожинское кладбище. Массовое оседание могил.
Фото:группа «Типичный Тагильчанин» во «Вконтакте»

Всегда свежие могилы проваливаются, просто людей очень много захороненно, и то что открытое место, поэтому и выглядит все так,делится мнением подписчик в группе «Типичный Тагильчанин».

Напомним, в Горноуральском городском округе с 3 июля 2021 года прошли сильные продолжительные ливни, в результате которых произошло подтопление жилых зон, были затоплены многие жилые дома и придомовые участки с постройками.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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