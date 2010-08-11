4-я горбольница Нижнего Тагила получит новые статус и оборудование
ЦГБ № 4 станет межрайонным медицинским центром. Всего их в Свердловской области будет 10.
Удаленность такого центра от территории, которую он обслуживает, составит не более 150 километров. Это поможет сделать специализированную медицинскую помощь доступнее. Об этом рассказал в Нижнем Тагиле замминистра здравоохранения региона Сергей Турков. По его словам, уже в 2011-м году ЦГБ№ 4 приобретет новый статус - «Государственное учреждение здравоохранения Областная больница» и будет финансироваться из областного бюджета. Это позволит оснастить медучреждение по последнему слову техники.
Так, например, в двух клиниках области (в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле) в экспериментальном порядке внедрят новую методику коронароангиографии. Эту процедуру можно будет проводить амбулаторно, отмечает пресс-служба администрации города.
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