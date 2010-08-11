Google следит за тобой

Об этом пишет Газета.Ru. В связи с этим внутренними органами проведен обыск в офисе корпорации в Сеуле, сообщила корейская полиция.

Среди перехваченных данных сведения об IP-адресах пользователей, их пароли для доступа к электронной почте и платежным системам и даже содержание переписки. Эксперты предполагают, что Google работает на спецслужбы США, передавая им информацию о пользователях со всего мира.

Компания оправдывается тем, что данные были случайно собраны ее автомобилями, которые курсируют по улицам, фотографируя местность. Это требуется для проекта Street View, используемого в сервисах Google Maps и Google Earth.

Как объясняют представители компании, случайный сбор сведений был связан с ошибкой: в код программного обеспечения для сканирования местности попал кусок кода из программы для анализа радиообмена.