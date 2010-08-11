Губернатор ввел ограничения на посещение лесов региона
11 августа 2010, 17:07ОбществоОльга
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Губернатор Александр Мишарин ограничил посещение свердловских лесов.
Ограничение на пребывание граждан в лесах будет действовать в регионе до нормализации ситуации с лесными пожарами. Сотрудникам милиции и главам муниципалитетов рекомендовано принять меры по ограничению пребывания граждан в лесах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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