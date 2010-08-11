Кремль недоволен отдыхом Лужкова

В администрации Кремля считают, что мэр Москвы Юрий Лужков не должен был отдыхать во время сложной чрезвычайной экологической ситуации в столице. Чиновники уверены, что мэр столицы должен был вернуться из отпуска раньше. «В такой ситуации, которая сложилась в городе, крайне важно, чтобы власти находились на месте и непосредственно лично каждую минуту принимали все возможные меры для оказания помощи жителям и приезжим», — цитирует Интерновости.Рупредставителя администрации Кремля. Однако Владимир Путин во время встречи с прервавшим отпуск Юрием Лужковым назвал его возващение своевременным.