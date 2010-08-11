Милиционеры Нижнего Тагила готовы помогать пожарным
11 августа 2010, 17:03ОбществоОльга
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Еще до вступления в силу указа губернатора об ограничении посещения лесов тагильские милиционеры помогали противопожарным службам предотвращать возгорания.
В частности, как сообщает начальник милиции общественной безопасности УВД Нижнего Тагила Наталья Савина, милиционеры предупреждают тагильчан о мерах пожарной безопасности при посещении лесов, а также в УВД подготовлен кадровый резерв, который, если будет необходимо, сможет помочь пожарным.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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