Милиционеры Нижнего Тагила готовы помогать пожарным

В частности, как сообщает начальник милиции общественной безопасности УВД Нижнего Тагила Наталья Савина, милиционеры предупреждают тагильчан о мерах пожарной безопасности при посещении лесов, а также в УВД подготовлен кадровый резерв, который, если будет необходимо, сможет помочь пожарным.