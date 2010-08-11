На поддержку малого и среднего бизнеса необходимо направить несколько миллиардов рублей

Об этом радиостанции «Эхо-Москвы-Екатеринбург» рассказал директор Департамента малого и среднего предпринимательства Свердловской области Максим Годовых. Кроме того, перед ведомством поставлена задача увеличить количество инновационных предприятий в области с 2 до 20%. Как сообщил Максим Годовых, для этого уже существуют необходимые инструменты поддержки предпринимателей.