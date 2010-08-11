Новые машины в России оборудуют навигаторами ГЛОНАСС
11 августа 2010, 16:11ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Все новые машины в России будут продаваться со встроенными навигаторами ГЛОНАСС.
С таким предложением выступил премьер-министр Владимир Путин. По его словам, уровень использования российских навигационных систем на транспортных средствах у нас не превышает 10% и нам надо серьёзно ускорить этот процесс.
Для этого с 2011 года большой перечень транспортных средств должен будет в обязательном порядке оснащаться навигаторами. Непременно их должны будут иметь высокоскоростные поезда, а также водный транспорт.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей