Осенью в россии возможен рост заболеваемости свиным гриппом
Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии "свиного гриппа". Но главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко уверен, что угроза сохраняется.
Глава Роспотребнадзора опасается, что после аномальной жары и задымления от лесных пожаров осенью в России вероятен рост заболеваемости свиным гриппом. "Мы должны понимать, что неумолимо приближается осенний период, и в преддверии эпидемического подъема нам предстоит вакцинация. Планируется произвести более 28 млн доз вакцины против гриппа, в том числе более 10 млн доз детской вакцины. Три отечественные вакцины будут изготовлены из актуальных штаммов, рекомендованных ВОЗ", - сказал Онищенко.
Осенью 2009 года в России была отмечена вспышка гриппа, в том числе так называемого "свиного гриппа". Уровень заболеваемости гриппом снизился в конце декабря 2009 года.
Ранее Онищенко сообщил, что "свиным гриппом" в легкой форме в 2009 году переболели около 6 млн. россиян. В конце марта в Совете безопасности РФ "Интерфаксу" сообщили, что в октябре-декабре 2009 года, в период эпидемического неблагополучия, "свиным гриппом" переболело около 4,6% населения России.