Осенью в россии возможен рост заболеваемости свиным гриппом

Глава Роспотребнадзора опасается, что после аномальной жары и задымления от лесных пожаров осенью в России вероятен рост заболеваемости свиным гриппом. "Мы должны понимать, что неумолимо приближается осенний период, и в преддверии эпидемического подъема нам предстоит вакцинация. Планируется произвести более 28 млн доз вакцины против гриппа, в том числе более 10 млн доз детской вакцины. Три отечественные вакцины будут изготовлены из актуальных штаммов, рекомендованных ВОЗ", - сказал Онищенко.

Осенью 2009 года в России была отмечена вспышка гриппа, в том числе так называемого "свиного гриппа". Уровень заболеваемости гриппом снизился в конце декабря 2009 года.